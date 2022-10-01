«ليمان» تعود لأوكرانيا.. هل يبدأ استخدام النووي الروسي من بلدة حدودية صغيرة؟

في أول رد من كييف على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم 4 مقاطعات أوكرانية شرقي أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، أنها بدأت عملية اقتحام بلدة ليمان الاستراتيجية شرقي البلاد، في وقت ذكرت فيه موسكو أن قواتها انسحبت من البلدة.

وغردت وزارة الدفاع الأوكرانية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك»، وجاءت تلك التغريدة بعد إعلان الجيش الأوكراني محاصرة آلاف من الجنود الروس في هذه البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك التي ضمتها موسكو، أمس الجمعة.

من جهته، قال المتحدث العسكري الأوكراني في بيان بث على التلفزيون الحكومي: «هناك معارك مستعرة مع القوات الروسية في ليمان، مع بدء عملية الاقتحام».

ماذا نعرف عن بلدة ليمان الاستراتيجية؟

تقع بلدة ليمان في شرقي أوكرانيا، وتحديدا في مقاطعة دونيتسك، وهي مركز شديد الأهمية لموسكو، حيث ستمثل السيطرة على هذه البلدة، التي تستخدمها روسيا مركزا لوجستيا لعملياتها في شمالي منطقة دونيتسك، نكسة جديدة كبيرة لخطتها للسيطرة على كامل منطقة دونباس الصناعية.

ومن عام 1925 حتى عام 2016 تم دمجها كمدينة ذات أهمية للأوبلاست، وكانت أيضا بمثابة المركز الإداري ليمان رايون، وفي القرن السابع عشر تم بناء حصن هناك للدفاع عن الحدود الجنوبية لسلوبودا أوكرانيا من هجمات تتار القرم.

في يونيو 2014 ، كانت المدينة مسرحا لمعركة كراسني ليمان أثناء الحرب في دونباس، في 5 يونيو عادت المدينة إلى السيطرة الأوكرانية، وبعد قانون 2015 الخاص بفك الاتحاد ، عادت المدينة إلى اسمها الأصلي ليمان ، وإزالة البادئة كراسني، حيث تمت الموافقة على التغيير من قبل البرلمان الأوكراني في 4 فبراير 2016.

ليمان تعتبر مفترق طرق هام للسكك الحديدية، خلال الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 ، وتم الاستيلاء على البلدة الأوكرانية بعد معركة للسيطرة على المدينة من قبل القوات الروسية في 27 مايو.

وتقدمت القوات الأوكرانية إلى ليمان كجزء من هجوم خاركيف الأوكراني المضاد في 10 سبتمبر الماضي ، واشتبكت مع القوات الروسية هناك، وفي 1 أكتوبر ، استعادت القوات الأوكرانية ليمان.

قديروف يدعو بوتين لاستخدام النووي ردا على الهزيمة في ليمان

من جانبه حث الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف الداعم بقوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأخير على استعمال السلاح النووي «الخفيف» كرد على الهزيمة التي منيت بها القوات الروسية في ليمان تلك البلدة المهمة في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا.

ودعا قديروف في رسالة على حسابه في «تيليجرام» موسكو إلى النظر مليا في استخدام سلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا.

وانتقد قديروف انسحاب القوات الروسية من بلدة ليمان، حيث قال: «في رأيي الشخصي، ينبغي اتخاذ تدابير أكثر صرامة، بل حتى إعلان الأحكام العرفية واستخدام الأسلحة النووية منخفضة القوة في المناطق الحدودية».

فيما ذكرت وكالة الأنباء الروسية «تاس» في وقت سابق أن القوات الأوكرانية منيت بخسائر في معارك مع قوات جمهورية دونيتسك والقوات الروسية، حيث قدرت حصيلة خسائر القوات الأوكرانية بنحو 40 قتيلا، خلال معارك أمس الجمعة.