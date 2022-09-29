الرئيس الأوكراني يدعو إلى اجتماع طارئ لقادة الجيش والأمن غدا

يعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، غدا، اجتماعا طارئا لكبار مسؤولي الأمن والسياسة والدفاع، بعد أن أعلن الكرملين عن خطط روسيا لضم أربع مناطق أوكرانية.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقع وثائق يوم الجمعة لإعلان ضم موسكو للمناطق التي تحتلها روسيا، ونظمت فيها ما وصفتها كييف بأنها استفتاءات صورية أجريت تحت تهديد السلاح.

زيلينيسكي: إن ما يسمى بالاستفتاءات غير قانونية

وكتب المتحدث الرئاسي سيرهي نيكيفورف عبر «فيس بوك»: «دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا غدا. سيُعلن جدول الأعمال وتفاصيل أخرى في وقت لاحق».

وقال زيلينسكي، مرارا، إن ما يسمى بالاستفتاءات غير قانونية، وحذر من رد أوكراني قوي.

زيلينيسكي: سنستعيد وحدة أراضي أوكرانيا

ونقل مكتب زيلينسكي عنه، لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي خلال اتصال هاتفي يوم الخميس: «سنستعيد وحدة أراضي أوكرانيا. وسيكون رد فعلنا على اعتراف روسيا بالنتائج قاسيا للغاية».

ويضم مجلس الأمن القومي والدفاع القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والخارجية ورئيس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الأوكراني، بين آخرين. ويضطلع المجلس بمهمة العمل مع الرئيس على تطوير سياسة الأمن القومي وتنسيقها.