القيادة الأوكرانية: قواتنا تحاصر آلاف الجنود الروس في «ليمان»

أعلنت قيادة القوات الأوكرانية، أنها تحاصر عدة آلاف من الجنود الروس في منطقة ليمان بالشرق الأوكراني، حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل.

تدمير طائرتين دون طيار

ووصفت قيادة العمليات الأوكرانية، الوضع في منطقة العمليات الجنوبية بالمتوتر والصعب، مشيرة إلى أن قواتها تسيطر على الوضع.

وأشارت إلى أن القوات دمرت طائرتين دون طيار من طراز «أورلان 10» في «خيرسون» وفي منطقة «أوديسا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

6 غارات جوية للجيش الروسي

وأسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، طائرة مروحية هجومية من طراز «كا 52 أليجيتور»، في منطقة «بريسلاف» بـ«خيرسون»، فيما شن الجيش الروسي، 6 غارات جوية.

ولفتت العمليات الأوكرانية، إلى مقتل 10 جنود روس، وتدمير قاذفة صواريخ متعددة من طراز «جراد»، و3 دبابات.