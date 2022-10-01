رئيس الأولمبياد الخاص: الرئيس له جهود ملموسة بملف متحدي الإعاقة

قال الدكتور هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، إن الجائزة التي تسلمها الرئيس عبدالفتاح السيسي من اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي جاءت تقديرا لمجهوداته، مشيرًا إلى أن المنظمة بدأت عملها منذ 54 عاما وأنشأها شقيق الرئيس الأمريكي الراحل جون كيندي، وهي مؤسسة عالمية لرعاية ذوي الإعاقة الذهنية رياضيًا واجتماعيًا ونفسيًا.

محمود: المؤسسة لديها فروع على مستوى 180 دولة في العالم

وأضاف «محمود»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المؤسسة لديها فروع على مستوى 180 دولة في العالم، حيث إن مجلس إدارة اللجنة يجتمع سنويا لاختيار شخصية عامة ويتقدم للمسابقة عدد ضخم من الشخصيات بتقرير لما جرى إنجازه لذوي الإعاقة.

محمود: الرئيس أصدر أول قانون لدعم وحماية ذوي الإعاقة

واستطرد: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أول قانون لدعم وحماية ذوى الإعاقة، وكان نقلة كبيرة جدا في حياتهم وإداهم ميزات مكنتش موجودة قبل كده، وحماهم من التنمر في المجتمع ووضع عقوبات شديدة للمتنمرين على ذوي الإعاقة ودي كانت من الحاجات المتعبة لذوى الإعاقة».

وأوضح أن الرئيس السيسي أنشأ صندوقا خاصا لرعاية ذوى الإعاقة، وتم تمويل الصندوق من جهات عدة بتوجيهات من الرئيس السيسي، ويتم الصرف منه على كل ما يخص ذوى الإعاقة، مشددا على أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن متحدي الإعاقة في مصر يشكلون نسبة الـ10% من تعداد المواطنين، أي 10 ملايين شخص.

وأكد أن الرئيس السيسي حاز على إجماع كل المصوتين في اللجنة لفوزه بالجائزة المستحقة، وذلك نظرا لما تم إنجازه لذوي الإعاقة: «أنا بشتغل مع ذوي الإعاقة من عام 2003، ومحصلش كمية الحاجات اللي حصلت خلال السنين دي، بقدر جدا ما تم إنجازه في عهد الرئيس السيسي».