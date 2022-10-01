تشييع جثماني موظف وابنه في جنازة مهيبة بالشرقية.. «الطفل كان رايح جلسة غسيل كلوي»

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية المناحريت التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية بعد وفاة أحد أبناء القرية وطفله فيما أصيبت زوجته جراء حادث تعرضوا له بطريق «الزقازيق - ديرب نجم» أثناء ذهابهم لإجراء جلسة غسيل كلوي للطفل بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.

تشييع جثمان الشيخ رأفت ندا وطفله

وشيّع أهالي القرية جثمان الشيخ رأفت ندا موظف بالأوقاف وطفله عبد الرحمن في مشهد جنائزي مهيب عكس الوداع المؤلم للشيخ الذي اشتهر بصفاته الحسنة ودماثة الخلق وصبره على الابتلاءات والرضا بقضاء الله وقدره.

وخرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية بعد أداء صلاة الجنازة على الفقيد وابنه وسط ترديد عبارات لهما بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

الشيخ يلحق بطفليه ومعه طفله الثالث

وقال إسماعيل عبدالله أحد أهالي قرية المناحريت، إن أهالي القرية حزنوا بعد سماعهم خبر وفاة الشيخ رأفت ندا وطفله عبدالرحمن.

كان نموذجا يقتدى به في الصبر والابتلاء

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»: الشيخ كان نموذجا يقتدى به في الصبر على البلاء أكثر من مرة، حياته كانت معظمها ابتلاء من الله له فكان صبورا راضيا بقضاء الله، رزقه الله بطفل مصاب بمرض الفشل الكلوي منذ نعومة أظافره ثم رحل بعد سنوات فصبر الشيخ ورضى بأمر الله ، ثم رزقه الله مرة أخرى بطفل ولد أيضا مصابا بالفشل الكلوي عاش بضع سنوات ومات فصبر وحمد الله، ثم رزقه الله مرة ثالثه بطفل سماه عبدالرحمن ولد مصاب بالفشل الكلوي مثل إخوته السابقين».

وأوضح: «ظل الشيخ طامعا في كرم الله أن يبقي هذا الطفل على قيد الحياة وأخذ بالأسباب بمعالجته بمستشفى الأحرار حيث غسيل الكلى، وأمس وهو ذاهب لجلسة من جلسات علاج ابنه رحل هو وابنه متأثرين بإصابتهما في حادث».

ونعى الشيخ رأفت قائلا: أبشر يا شيخنا، فجنة عرضها السماوات والأرض تنتظرك وأبناءك أمامك لفتح أبواب الجنة لك بإذن الله، إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب، اللهم تقبله من الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا».

الأوقاف تنعى الشيح الراحل وابنه

ونعت إدارة الأوقاف بديرب نجم بمحافظة الشرقية الشيخ الراحل خلال بيان على «فيس بوك»، قالت فيه «تتقدم إدارة أوقاف ديرب نجم وعلى رأسها الدكتور السيد مصطفى مدير عام إدارة أوقاف ديرب نجم بخالص العزاء والمواساة لأهالي المناحريت عامة ولفضيلة الشيخ علاء ندا والشيخ أيمن ندا لوفاة شقيقهما الشيخ رأفت ندا ونجله في الحادث الأليم تغمدهما الله بواسع رحمته».

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديبرب نجم بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق ديرب نجم الزقازيق ما أسفر عن وفاة الشيخ رأفت ندا موظف بالأوقاف، ووفاه ابنه عبد الرحمن وإصابة زوجته.

جرى نقل المصابة إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي العلاج اللازم كما تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وصرحت بدفن الجثتين.