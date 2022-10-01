«محلية النواب»: قوانين الإيجارات والأحوال الشخصية على رأس أولويات المجلس

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب في جلسته الافتتاحية اليوم، وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2021 بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء، في إطار مواجهة الدولة المصرية للتطرف والإرهاب ومكافحة نشر الأفكار الهدامة، لافتا إلى أن المجلس أحال 8 مشروعات لتعديل بعض القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية.

قوانين التصالح والاشتراطات البنائية

وأوضح «درويش» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المجلس ينتظر جلسات نقاش المشروعات الخاصة بقوانين التصالح والاشتراطات البنائية وقانون الأحوال الشخصية ومشروعات قوانين الإيجارات، بالإضافة لقانون الانتخابات المحلية الذي أعدته لجنة الإدارة المحلية في الفصل التشريعي السابق، ويجري الاستعداد لمناقشته من الأمانة العامة لمجلس النواب وهيئة المكتب، لافتا إلى أن قوانين الإيجارات والأحوال الشخصية على رأس أولويات المجلس.

عودة البرلمان من الإجازة

وأشار النائب عمرو درويش إلى أن الجميع انتظر بشغف عودة البرلمان من الإجازة، وبدأ العمل من جديد على إقرار التشريعات ومناقشتها وينتظر المجلس المقترحات القادمة من الحكومة مع مناقشة القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس.

قانون الأحوال الشخصية

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون الأحوال الشخصية لم تحيله الحكومة إلى مجلس النواب حتى الآن وهناك حالة من التحفظ في التعامل مع وسائل الإعلام بشأنه لأن مشروع القانون لا يزال بحاجة للبحث والعمل.

وأوضح أن قانون التصالح في البناء لم تحيله الحكومة بشكل مباشر إلى المجلس حتى الآن، وتجري مناقشته في حينه للوقوف على الخطوط النهائية في قضية البناء المخالف.