«حاسبات عين شمس» تستقبل 2000 طالب وطالبة في اليوم الأول للدراسة

انتظمت الدراسة اليوم، بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، مع انطلاق العام الجامعى 2022- 2023، وتابعت الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية سير أعمال المحاضرات، واستقبال الطلاب الجدد والقدامى.

ارتياح بسبب تجهيز القاعات الدراسية والمدرجات

كانت الكلية، استعدت قبل موعد بدء الدراسة بعدة أسابيع، تم خلالها تجهيز القاعات الدراسية والمدرجات، وإعلان الجداول الدراسية، وإجراء ندوة تعريفية للطلاب الجدد ببرامج الكلية الخاصة.

واستقبلت الكلية في اليوم الأول، لبدء العام الجامعي الجديد، قرابة 2000 طالب وطالبة، طبقا لجدول كل فرقة دراسية معلنة، وانتظمت المحاضرات منذ الثامنة صباحا.

وأضافت «نجوى» في بيان لها، أن الاستعدادات شملت أيضا قطاعات رعاية الشباب وشؤون الطلاب بالكلية، وتقديم كل سبل الرعاية والدعم مع التأكيد على سلامة وجاهزية المصاعد وبوابات دخول وخروج الطلاب.

عقد محاضرات لأعضاء الهيئة المعاونة الجدد عن كيفية التعامل مع الطلاب

وأكدت أنه خلال العام الجامعى الجديد سيجر عقد محاضرات لأعضاء الهيئة المعاونة الجدد عن كيفية التعامل مع الطلاب ومحاضرات توعية أخرى عن قضايا المناخ والإستدامة والتحول الرقمية وكذلك عن السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل في حالة الطوارئ.

جولة تفقدية لاستعدادات الكلية لاستقبال العام الجامعي الجديد

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، جولة تفقدية لاستعدادات الكلية لاستقبال العام الجامعي الجديد وتفقد سير العملية التعليمية وأجرى حوارات ودية مع الطلبة.

تدشين باقة من التطبيقات الإلكترونية كبديل للمطبوعات الورقية

وفي السياق ذاته، استقبلت جامعة عين شمس تحت قيادة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، العام الجامعي بفكر جديد صديق للبيئة، ودشنت باقة من التطبيقات الإلكترونية، كبديل للمطبوعات الورقية لمواكبة آليات التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.