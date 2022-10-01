وكيل «تعليم بورسعيد» تناقش آليات تنفيذ إحياء ذكرى نصر أكتوبر بالمدارس

ناقشت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، آلية تنفيذ توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لإحياء الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة في جميع مدارس المحافظة التي تأتي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

اجتماع لقيادات تعليم بورسعيد

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته دكتورة هالة عبد السلام مع قيادات التعليم بمكتبها بديوان المديرية استعدادات المديرية النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبحضور أحمد والي وكيل المديرية.

الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة واستعراض الاستعدادات النهائية لتعليم بورسعيد لاستقبال العام الدراسي الجديد بالشكل الذي يليق بطلاب المحافظة.

ووجهت دكتورة هالة عبد السلام الشكر لجميع الحضور ولكافة العاملين بتعليم بورسعيد على ما بذل من جهد خلال وقت قياسي لإنهاء الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 وتمنت أن يكون العام الدراسي الجديد عاما سعيدا وموفقا على الجميع.