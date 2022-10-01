سالي عبد السلام أثناء حفل زفافها: «هشيل جوزي في عينيا.. وهبطل جنان»

بدأ منذ قليل، حفل زفاف الإعلامية سالي عبد السلام، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، كان في مقدمتم الإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية سهير جودة.

سالي عبد السلام تطلب من الناس الدعاء

وقالت الإعلامية سالي عبد السلام قبل بدء حفل زفاف، في حديث بينها وبين الإعلامية سهير جودة، قائلة، «هشيل مؤمن جوزي في عينيا، وهبطل جنان وهسمع الكلام، وأنا لسه مخضوضة ومخطوفة كده، والفستان تقيل أوي، مش عارفة العرايس بيستحملوا الفساتين إزاي؟»، كما طالبت من الجمهور وكل أصاقدئها بالدعاء لها.

ووجهت الإعلامية سالي عبد السلام، خلال الأيام القليلة الماضية، الدعوة لعدد كبير من الفنانين والإعلاميين لمشاركتها حفل الزفاف، من أبرزهم الإعلامي والفنان خالد عليش، والفنان مينا عطا، والإعلامية فاطمة مصطفى وغيرهم من الفنانين.

تامر حسني يحيي حفل زفاف الإعلامي سالي عبد السلام

ومن المقرر أن يحيي حفل زفاف سالي عبد السلام، وزوجها مؤمن، الذي يعد من خارج الوسط الفني والإعلامي، الفنان تامر حسني وفرقته الموسيقية، كما يجامل العروسة عدد من المطربين الشباب بالغناء في الحفل.