منظمات المجتمع المدني بالمحافظات تواصل الاستعداد لمؤتمر قمة المناخ

واصلت منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات، استعداداتها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وذلك ضمن مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، التي أطلقها المنتدى المصري للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، والمكتب العربي للشباب والبيئة.

مهرجان فني لتوعية الأطفال بالتغيرات المناخية في الأقصر

ونظمت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة الأقصر، مهرجانا فنيا لتوعية الأطفال بقضية تغير المناخ وأسبابها وتأثيراتها السلبية، بالتعاون مع لجنة حقوق الطفل بالمحافظة، ومدرسة «الشيخ أبوالعلا» في الأقصر، ودار إيواء الشابات المسلمات، تضمن المهرجان، الذي شارك فيه نحو 20 طفلاً، عدداً من العروض الفنية للتعريف بكيفية الحد من تأثيرات التغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، وأهمية الحفاظ على البيئة.

وقالت نسمات القوصي، منسق المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في الأقصر، إن فعاليات المهرجان تضمنت تقديم عدد من رسائل التوعية عن ظاهرة تغير المناخ، وتأثيراتها على القطاعات المختلفة، وتعريف الأطفال ببنود ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، كما تم تبادل المعلومات البيئية بين أطفال مدرسة «الشيخ أبو العلا»، وأطفال دار الشابات المسلمات بالأقصر.

التوعية بمشكلات النفايات الخطرة بمستشفيات سوهاج

وعقدت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة سوهاج ندوة للتوعية بمشاكل النفايات الخطرة، وكيفية التعامل معها، وقال أشرف محمد بكري، منسق المنصة المحلية، إن الندوة، التي عُقدت بمستشفى المعلمين بسوهاج، استهدفت تعريف العاملين في المستشفى بهذه القضية ومخاطرها، والأسلوب العلمي في التعامل معها في مراحل جمعها والتخلص الآمن منها، وتضمنت الندوة محاضرة للدكتورة ندا عبدالمحسن، من كلية الطب بجامعة سوهاج، عن كيفية ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، للحد من إهدارها، ومنع تلوثها بالمواد الخطرة.

مسابقة ثقافية لمنظمات المجتمع المدني في أسوان

كما نظمت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة أسوان المرحلة الثانية والأخيرة من المسابقة الثقافية لمنظمات المجتمع المدني، حول التغيرات المناخية، وقال الدكتور أحمد زكي أبوكنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة ومنسق المنصة، إن الدور النهائي للمسابقة أقيم بين 4 جمعيات، وهي جمعية أبو بكر الصديق لتنمية المجتمع، والجمعية النسائية لتحسين الصحة، وجمعية المستقبل لحماية البيئة وتنمية المجتمع بقرية «كوم الأمير»، وجمعية تنمية المجتمع بقرية «عزبة المصري».

دارت أسئلة المسابقة حول التغيرات المناخية وأسبابها ونتائجها، وكيفية التكيف معها، ودور جميع فئات المجتمع في التعاون معها، وقد أسفرت نتائج المسابقة عن فوز فريق جمعية تنمية المجتمع في «عزبة المصري» بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني فريق جمعية أبو بكر الصديق لتنمية المجتمع، بينما حل فريق جمعية المستقبل لحماية البيئة وتنمية المجتمع بكوم الأمير في المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع فريق الجمعية النسائية لتحسين الصحة.