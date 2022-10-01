«حياة كريمة»: نستهدف توعية الشباب بأهمية تعزيز دورهم في العمل المجتمعي التنموي

قالت ندى خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، إن القطاع يستهدف توعية شباب الجامعات والمدارس بأهمية تعزيز دورهم في العمل المجتمعي التنموي عبر المشروع التنموي حياة كريمة، وبالشراكة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم والأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل.

خضر: أطلقنا حملات توعوية لتعزيز ثقافة الحوار المجتمعي

وأضافت «خضر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن المؤسسة تعتزم إطلاق حملات توعوية بالمشروع القومي حياة كريمة بهدف تعزيز ثقافة الحوار المجتمعي والعمل الطلابي وإدماج التخصصات المختلفة بالجامعات والمدارس لتنفيذ مشروعات حياة كريمة في المحافظات المختلفة.

المؤسسة تستهدف الجامعات الخاصة والحكومية

واستطردت: «المؤسسة تستهدف كل الجامعات الخاصة والحكومية والدولية والمعاهد العليا والفنية والمدارس بجميع مراحلها التعليمية على مستوى الجمهورية، ونزلنا بالفعل إلى جامعة القاهرة كلية إعلام ومكملين في تنفيذ الخطة على مستوى الجمهورية، كما يجري تنظيم زيارات لمشروعات حياة كريمة داخل القرى تمهيدا لدمج مجتمع الجامعات داخل المشروع القومي حياة كريمة».

وأوضحت أنه بالنسبة للمدارس، يجري تدريب كوادر من وزارة التربية والتعليم ومتطوعين من مبادرة حياة كريمة على محتوى تدريبي يجري وضعه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريب المدرسين داخل المدارس على مستوى الجمهورية على هذا المحتوى لبث ثقافة التطوع والعمل المجتمعي للطلاب خلال الأنشطة المدرسية.

وتابعت: «ده هيعقبه تنظيم رحلات مدرسية للطلاب بمشروعات حياة كريمة داخل القرى المستهدفة لدعم المحتوى المقدم بشكل فعلي وعملي، بالإضافة إلى مشاركة المؤسسة في أنشطة مختلفة بداخل المدارس على مستوى الجمهورية».