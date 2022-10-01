جامعات خضراء.. أنشطة وفعاليات مختلفة للتوعية بقضايا المناخ في أول يوم دراسة

تنفيذاً لاستراتيجة الدولة وخطتها للتنمية المستدامة وتزامناً مع تنظيم مصر مؤتمر المناخ cop27، عقدت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية العديد من الأنشطة والفعاليات خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023، من محاضرات وندوات وغيرها، من أجل التوعية بأهمية التغيرات المناخية والتحول نحو الأخضر.

التعليم العالي: فعاليات لتعريف شباب الجامعات بتحديات المناخ

ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوعية والفعاليات التي سيتم تنظيمها بالجامعات خلال العام الدراسي الجديد، تهدف لتعريف شباب الجامعات بقضية المناخ وتحديات التغيرات المناخية المختلفة، مشيرا إلى إدراج تأثير التغير المناخي في أنشطة التعليم الجامعي، وإقامة المسابقات بين الطلاب بمختلف الجامعات؛ للتعرف على أفكارهم في إيجاد حلول لتأثير التغيرات المناخية على مصر، مؤكداً أن المجلس الأعلى للجامعات سيدعم مبادرات وأطروحات الطلاب في مجال البيئة.

جامعة عين شمس: ندوات توعوية عن قضايا الاستدامة البيئية

وقال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب، إنه جرى تنظيم فاعليات مهرجان استقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، بفاعليات صديقة للبيئة تحتوي على العديد من الأنشطة والندوات التوعوية في إطار قضايا الاستدامة البيئية والمناخ، إلى جانب الفقرات الفنية المتنوعة وغيرها، مع التأكيد على تطبيق عدد من المحاور الرئيسية في هذا الشأن.

جامعة المستقبل: مضاعفة رقعة المساحات الخضراء ضمن التحول الأخضر

فيما أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، تقديم الجامعة عدد من الندوات والورش المختلفة في أول أيام الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023، عن التغيرات المناخية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة والتحول للأخضر وتزامنا مع مؤتمر المناخ المقرر عقده في نوفمر المقبل، مؤكداً أن الجامعة بدأت في مضاعفة رقعة المساحات الخضراء.

وتنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة العديد، من الفعاليات والأنشطة بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية في هذا الشأن، حيث تتضمن الفعاليات مناقشات عن أولويات المناخ في مصر والعالم ككل، وتقديم رؤى حول كيفية تطبيق مصر للحلول القائمة في مكافحة تغير المناخ.