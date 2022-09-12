«التعبئة والإحصاء»: 12.4% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال يونيو الماضي

كشفت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر يونيو الماضي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، عن انخفاض عجز الميـزان التجاري إلى 3.21 مليار دولار، مقارنة بـ3.66 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة انخفاض وصلت إلى 12.4%.

تراجع الصادرات بنسبة 3.3%

ووفقا للبيان، انخفضت قيمة الصادرات بنسبـة 3.3%، فبلغـت 3.75 مليار دولار خلال شهــر يونيو 2022 مقابل 3.88 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجــع ذلك إلى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السلع وأهــمها: أسمدة بنسبة 20.9%، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 8.7%، منتجات مسطحه بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 31.7 %، قضبان وعيدان وزوايا وإسلاك من حديد بنسبة 6.8%.

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيو 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا منتجات البترول والغاز الطبيعي المسال بنسبة 49.4%، بترول خام بنسبة 15.6%، ملابس جاهزة بنسبـة 12.7%، لدائن بإشكالها الأولية بنسبة 29.4 %.

انخفاض الواردات بنسبة 7.7%

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 7.7% حيث بلغت 6.96 مليار دولار خـلال شهر يونيو 2022 مقابـــل 7.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: «مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 2.7%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 9.9 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 3.5%، فول صويا بنسبه 35.3 %».

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا منتجــات بتـرول بنسبـة 165.8%، بتـرول خــام بنسبـة 9.7 %، ذره بنسبـة 50.1 %، قمــح بنسبة 238.4%.