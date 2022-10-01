رئيس المركز الثقافي الروسي العربي لـ«الوطن»: الإعلام الغربي يريد شيطنة موسكو

قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، تخطوا كل المعايير في الأزمة بين موسكو وكييف والصدام أصبح مباشر في الوقت الحالي.

شعيتو: رصدنا 60 ألف خبر كاذب في وسائل الإعلام الغربية تناولت خطاب بوتين

وأضاف «شعيتو» في تصريحات لـ«الوطن»، من مدينة سان بطرسبرج: «واشنطن والناتو يقومون بالضغط على المجال الإعلامي لشيطنة روسيا في العالم، وعلى سبيل المثال الخطاب الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت مدته 15 دقيقة، رصدنا 60 ألف خبر كاذب عن هذا الخطاب، وتحريف في حديث الرئيس الروسي في وسائل الإعلام الأمريكية والغربية، وتحديدا في الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية».

وتابع رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: «العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، كان لها تأثيرا إيجابيا على روسيا، لاسيما عقب خروج الشركات الأجنبية من روسيا، ودخول الشركات الوطنية بدلا منها، كما أن أسعار النفط والغاز في روسيا، لم تشهد أي ارتفاع نهائيا، والسلع التي ارتفعت أسعارها فقط هي تلك التي ترتبط بالأسواق الخارجية، لكن في المستقبل القريب، سيساعد هذا على زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي الروسي».

شعيتو: سكان الأقاليم الأربعة راهنوا على خيار الانفصال عن أوكرانيا

وأوضح «شعيتو»، أن سكان الأقاليم الأربعة التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها إلى روسيا، راهنوا في خيارهم بالانفصال على الحرية، وخدمات الضمان الاجتماعي وتوفير الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي، التي تقدمها لهم روسيا، حيث إن موسكو كانت تتعاطى مع هذه المناطق حتى قبل هذه الاستفتاءات كما تتعامل مع مختلف جمهوريات وأقاليم الاتحاد الروسي.

يذكر أن مساحة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا أكثر من 100 ألف كلم مربع، أي ما يشكل نحو 20 % من مجموع مساحة أوكرانيا، ويتراوح عدد سكان تلك المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية ما بين 5 إلى 7 مليون نسمة، أي ما يقارب 15 % من مجموع سكان البلاد.