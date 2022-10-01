رئيس الشيشان يدعو روسيا لاستخدام النووي في الحرب مع أوكرانيا

دعا رئيس الشيشان رمضان قديروف، موسكو للتفكير في استخدام سلاح نووي منخفض القوة في أوكرانيا بعد هزيمة القوات الروسية في مدينة ليمان بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وكتب «قديروف» عبر تليجرام: «في رأيي الشخصي، ينبغي اتخاذ تدابير أكثر صرامة، حتى إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية»، وذلك فقا لما نقلته صحيفة الجارديان.

وتأتي تصريحات الرئيس الشيشاني بعد إعلان روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية لأراضيها.

الجيش الأوكراني يعلن استعادة مدينة ليمان رسميا

ومساء اليوم، أعلن الجيش الأوكراني استعادة مدينة ليمان رسميا من القوات الروسية وأكد الجيش الروسي انسحاب قواته من مدينة ليمان.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، إن قواتها انسحبت من المدينة باتجاه مواقع مرتبطة بالجيش.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت في وقت سابق دخول جنودها مدينة ليمان والتي تعتبر تقاطعا مهما للسكك الحديد في شرق البلاد.

وحاصر الجيش الأوكراني، آلاف من الجنود الروس في مدينة ليمان، منوها إلى أن هناك بين 5 آلاف و5500 جندي تم محاصرتهم قبل دخول المدينة.

وأوضح الجيش الأوكراني أن السيطرة على مدينة ليمان بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا ستسمح لكييف بالتقدم إلى منطقة لوجانسيك، منوها إلى أن السيطرة على ليمان تمهد لتحرير دونباس.

بوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية للأراضي الروسية

وكان الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، أعلن ضم 4 مناطق أوكرانية، وهي دونيستك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا للأراضي الروسية بعد استفتاءات أجريت في المناطق الأربعة الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، إن موسكو ستدافع عن الأراضي التي استولت عليها بكل قوتها.