تركيا ترفض ضم روسيا للمناطق الأربعة الأوكرانية: انتهاك خطير للقانون الدولي

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم، رفض بلادها ضم روسيا للمناطق الأربعة الأوكرانية، متابعة: «القرار هو انتهاك خطير للقانون الدولي، كما لم نعترف بضم موسكو لشبة جزيرة القرم في 2014»، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز».

أنقرة تعارض العقوبات الغربية على روسيا.. وترسل المسيرات إلى أوكرانيا

وبحسب «رويترز»، أجرت تركيا، العضو في حلف الناتو، عملية توازن دبلوماسية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وتعارض أنقرة العقوبات الغربية على روسيا، حيث أنها لها علاقات وثيقة مع كل من موسكو وكييف جيرانها في البحر الأسود، كما انتقدت الحرب وأرسلت طائرات مسيرة مسلحة إلى أوكرانيا.

وأضافت الخارجية التركية، أنه «لا يمكن قبول هذا القرار الذي يشكل انتهاكا خطيرا للمبادئ القانونية الدولية الراسخة، كما نجدد دعمنا لحل هذه الحرب التي تتزايد حدتها على أساس سلام عادل يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات».

الغرب يعد بعقوبات جديدة على روسيا بعد ضم المناطق الأوكرانية

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، ضم المناطق الأربعة، ووعد بالانتصار في العملية العسكرية الخاصة، في الوقت الذي يواجه فيه انعكاسًا عسكريًا جديدًا محتملاً.

وجاء إعلان بوتين، بعد أن أجرت روسيا ما وصفته بالاستفتاءات في المناطق المحتلة من أوكرانيا، وقالت الحكومات الغربية وكييف، إن عملية التصويت تنتهك القانون الدولي وتعد خطوة قسرية وغير تمثيلية، ولم يعترف بها الدول، كما أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات جديدة ردا على ذلك.

زيلينسكي: قدمنا طلبا للانضمام إلى الناتو.. ولا سلام في ظل وجود بوتين

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، إن بلاده قدمت طلبًا سريعًا للانضمام إلى الحلف العسكري لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وإنه لن يعقد محادثات سلام مع روسيا بينما لا يزال بوتين رئيساً.