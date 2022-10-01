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مصر تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني «الإيكاو»

كتب:

محمد حسن عامر
10:38 م | السبت 01 أكتوبر 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

أجرت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو» انتخابات لتشكيل مجلس المنظمة، وذلك عن فئته الثانية، حيث انتهت منذ قليل إجراءات التصويت من جانب أعضاء المنظمة.

,نجحت مصر في الفوز بمقعد في مجلس منظمة الطيران المدني عن الفئة الثانية، محتفظةً بذلك بمقعدها؛ حيث حصلت على 156 صوتا.

يأتي هذا الفوز على خلفية ما بُذل خلال الفترة الماضية من خلال مجهود وتنسيق بين وزارتيّ الطيران المدني والخارجية بقطاعاتها المعنية، وكذا المساعي المتواصلة من جانب بعثات مصر في الخارج دعماً للترشح المصري، فضلاً عن التواصُل من جانب السفارة لدى كندا والمندوبية الدائمة لمصر، ممثلةً في كابتن الدكتور سامح الحفني المندوب الدائم لدى الإيكاو، وذلك مع ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة.

ويعكس هذا الفوز تقدير الدول الأعضاء بالمنظمة لمكانة مصر ودورها وإسهاماتها في مجال الطيران المدني، فضلاً عن نشاطها المستمر بالمنظمة منذ إنشائها والتي كانت مصر من مؤسسيها.

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