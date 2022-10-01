تفاصيل ضبط 3 متهمين في قضايا سرقة بـ15 مايو خلال حملة أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة 15 مايو برئاسة المقدم أحمد الشاهد رئيس المباحث، من القبض على 3 عاطين متهمين في قضايا سرقة خلال حملات أمنية جرى شنها في نطاق المدينة، الواقعة بجنوب محافظة القاهرة.

تفقد الحالة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون

ترجع بداية التفاصيل عندما خرجت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو جنوب القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بنطاق الدائرة، وضبط الخارجين عن القانون، ليتمكنوا من ضبط 3 عاطلين «أحمد ع ع » تحرر محضر حمل رقم 4387 لسنة 2022 جنح مايو (سرقة هواتف محمول من المواطنين)، كما تم ضبط كل من و«محمد ج م ش»، و«مصطفى س ج» وتحرر محضر حمل رقم 4394 لسنة 2022 جنح مايو(سرقة)، وتم اصطحابهم لقسم الشرطة تمهيدًا للعرض على النيابة.

خضع المتهمون لجلسات تحقيق أمام جهات التحقيق، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، 15 يومًا، واستكمال الإجراءات القانونية ، كما أمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيهم أو من عدمه.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني للمتهمون يقول المحامي وائل نجم الخبير القانوني، إن المادة 318 من قانون العقوبات عاقبت من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.