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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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حسين أباظة ينضم إلى «استشاري تحالف جلاسكو» من أجل صافي انبعاثات الكربون

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الوطن
10:52 م | السبت 01 أكتوبر 2022
حسين أباظة

حسين أباظة

أعلن البنك التجارى الدولى عن انضمام المسئول التنفيذى الرئيسى والعضو المنتدب حسين أباظة إلى المجلس الاستشارى لتحالف جلاسكو المالى بقارة أفريقيا والمعنى بالوصول بصافى الانبعاثات الكربونية للصفر.

تم تشكيل هذا المجلس لضمان استمرارية الجهود الفاعلة للتمويل المستدام خاصة فى مجال تمويل مشروعات المناخ فى المنطقة لتمكين الانتقال إلى اقتصاد ذى صافى انبعاثات صفرى.

وقال حسين أباظة إن هذه الخطوة تأتى مكملةً لدور CIB الريادى باعتباره أحد المؤسسين المشاركين فى تحالف الموسسات المصرفية نحو صافى انبعاثات صفرى (NZBA)، وتأكيداً على حرص البنك على تعزيز جهوده لتوفير حلول تسهم فى الحد من أخطار تغير المناخ على مستوى القارة وتمكين المجتمعات الإقليمية من تحقيق النمو المستدام.

وأضاف: «فى إطار مؤتمر الأطراف «COP27» القادم، الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى شهر نوفمبر من هذا العام، يعمل CIB على تسليط الضوء على تحديات المناخ الإقليمية، بالإضافة إلى جهوده فى تزويد عملائه من أصحاب الشركات بالدعم المالى والفنى المخصص لخفض مستوى الانبعاثات الكربونية».

من جانبها، أكدت الدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB، أن التمويل المستدام أداة قوية يمكن من خلالها مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ، لذلك يدرك CIB أهمية الدور الذى تلعبه المؤسسات المالية فى التأثير على تحديات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره فى المنطقة. 

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