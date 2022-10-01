التعليم العالي: شددنا على التزام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالحضور

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أجرى عددا من الجولات التفقدية لمسارات التعليمية المختلفة في منظومة التعليم العالي، بدأها صباحا بزيارة جامعة بنها الأهلية في مدينة العبور، ثم جامعة القاهرة و6 أكتوبر التكنولوجية، وانتهى بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

عبدالغفار: تأكد من جاهزية المدرجات وقاعات الدراسة للطلاب

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزير خلال زياراته أكد ضرورة بدء الدراسة بشكل جدي من اليوم الأول، وكذا التزام أعضاء التدريس بالحضور للجامعة، كما تأكد من جاهزية المدرجات وقاعات الدراسة للطلاب.

عبدالغفار: على الجامعات المصرية التجاوب مع التكنولوجيا الحديثة

واستطرد: «الوزير أكد خلال تفقداته المتعددة أهمية انضباط العام الدراسي بداية من اليوم الأول، وعلى الجامعات المصرية التجاوب مع التكنولوجيا الحديثة وعلى ريادة الأعمال وتحويل البحث العلمي لمنتج مبتكر يخدم احتياجات المجتمع المصري».

وأوضح أن الوزير خلال جولته التفقدية التي تمت اليوم، شهد أكثر من عرض خاص بدور الجامعات في خدمة المجتمع، كما اطمأن الوزير على الـ12 جامعة أهلية الجديدة التي بدأت لأول مرة هذا العام، ورؤساء الجامعات قدموا تقارير تفصيلية عن سير الدراسة ومدى جاهزية الجامعات لتقديم العلم للطلاب.

وتابع: «الدولة بتصرف على البحث العلمي وفيه تطور كبير في النشر الدولي للأبحاث العالمية لـ40 الف ورقة بحثية دولية، ونسعى إلى توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات المجتمع المصري، كمجال الزراعة أو الصناعة أو الأوجه المختلفة للاقتصاد، ولخدمة كل مسارات التنمية».