بسبب سوء معاملة الزوجة.. ضبط شقيقين إثر نشوب مشاجرة بينهما بالبدرشين

تلقت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بلاغاً من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شقيقين بدائرة قسم شرطة البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

سوء معاملة الزوجة للأم السبب وراء الواقعة

أمر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق من البحث الجنائي لعمل التحريات الأولية لمعرفة سبب نشوب المشاجرة، وبالانتقال من قبل المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، تبين حدوث مشادة كلامية بين شقيقين بسبب سوء معاملة زوجة المتهم الأول لوالدتهما، ما أثار غضب الثاني وتطور الموقف إلى مشاجرة بينهما لدفاع الأول عن زوجته.

إشعال النيران في الدراجة النارية

وكشفت التحريات قيام المتهمين بسحب كمية من البنزين من دراجة كل منهما النارية وسكبها على دراجة الآخر وإشعال النيران بها ثم لاذا بالفرار وأخمد الأهالي النيران، كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد محمد مختار رئيس القطاع، من إلقاء القبض على المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وجارٍ ضبط المتهم الثاني، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.