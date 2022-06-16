مصرع رجل أربعيني بسوهاج إثر تسممه بمادة مجهولة.. «تناول طعاما دون غسله»

استقبل مستشفى البلينا المركزي بمحافظة سوهاج، رجل أربعيني، يعمل سائق بمركز البلينا، في حالة إعياء تام، ويظهر عليه أثار التسمم، نتيجة مادة مجهولة، ليلقى مصرعه أثناء محاولة إسعافه.

وأفد شقيق المتوفى بتناوله طعام دون أن يغسله، ما تسبب في تعرضه للتسمم.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة البلينا يفيد وصول المدعو «محمود. ق. ط. ا»، 40 عاما، سائق، يقيم بدائرة مركز البلينا في محافظة سوهاج، إلى مستشفي البلينا المركزي، مصابا بحالة إعياء وقيئ مستمر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ادعاء تناول مادة غير معلومة، وجرى وقد تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، لكنه توفي أثناء تقديم العلاج اللازم له.

تناول طعام دون غسله

وبسؤال شقيقه المدعو «حازم. ق. ط. ا»، 55 عاما، عامل، يقيم بالناحية ذاتها، أفاد بقيام بتناول المتوفى بعض المأكولات دون غسلها بالمنزل، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

ولم يتهم شقيق المتوفى أحد بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية، وقد تحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.