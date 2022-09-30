مصرع رجل وإصابة سيدتين من أسرة واحدة في حادث تصادم بالشرقية

لقي رجل مصرعه، وأصيبت سيدتان في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل بمركز القنايات بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابتين إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي العلاج والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بالقنايات

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة القنايات بلاغ بتصادم سيارة نقل وسيارة ملاكى بدائرة المركز؛ ما أسفر عن مصرع رجل وإصابة سيدتين بكدمات وسحجات وكسور من أسرة واحدة.

نقل المصابين إلى مستشفى القنايات

انتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القنايات المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان وتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن.