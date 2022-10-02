موقع أمريكي: العاصفة الاستوائية «إيان» تسببت في فيضانات كارثية

انقطعت الكهرباء عن ما يقرب من مليوني شخص وتستعد أطقم الإنقاذ في وقت مبكر منذ يوم الخميس الماضي مع تحرك العاصفة الاستوائية إيان عبر ولاية فلوريدا الأمريكية.

وحذر خبراء الأرصاد من فيضانات قياسية تهدد الحياة في الجزء الأوسط من الولاية مع توقع ظهور العاصفة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لفلوريدا في المحيط الأطلسي قبل أن تهبط للمرة الثانية في جنوب شرق الولايات المتحدة، بحسب موقع «فوانيوز» الأمريكي.

من جانبه قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه يتوقع أن تضعف العاصفة لكنها قد تكون قريبة من قوة الإعصار مرة أخرى مع اقترابها من ساوث كارولينا.

وأضاف خبراء الأرصاد أن شمال شرق فلوريدا والمناطق الساحلية في جورجيا وكارولينا الجنوبية يمكن أن تهطل من 10 إلى 20 سنتيمترا من الأمطار ، مع ارتفاع كميات الأمطار في بعض المناطق المعزولة.

وبلغت أقصى سرعة للرياح في العاصفة نحو 100 كيلومتر في الساعة في ساعة مبكرة من يوم الخميس الماضي.

ووصل إلى الشاطئ في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي بالقرب من كايو كوستا كإعصار قوي من الفئة الرابعة مع رياح قصوى تصل إلى ما يقرب من 250 كم / ساعة ، إلى جانب عاصفة قوية وأمطار غزيرة اجتمعت في إغراق المناطق الساحلية.

وقال مسؤولو الطوارئ بالولاية الأمريكية إن أطقم العمل ، بما في ذلك أولئك الذين يعملون عن طريق البر والبحر والجو.

وقال مكتب شرطة مقاطعة كوليير إنه نفذ ما لا يقل عن 30 مهمة إنقاذ يوم الأربعاء الماضي وحذر السكان أنه من المحتمل أن يكون الإعصار «محبطا ومفجعا للكثيرين» حيث بدأ المواطنون في تقييم الأضرار الناجمة عن العاصفة، وكانت المقاطعة واحدة من عدة مقاطعات فرضت حظر تجول بين عشية وضحاها.=