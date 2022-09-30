ضبط طرفي مشاجرة بسبب أولوية استيقاف الدراجات النارية بأوسيم

ضبط رجال الشرطة بأوسيم طرفي مشاجرة بسبب أولوية استيقاف الدراجات النارية الخاصة بهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، بتلقي المقدم محمود يحيى، رئيس مباحث أوسيم، إشارة من مستشفى قصر العيني، تفيد بوصول المصاب، 20 عاما، عامل، ومقيم بالوراق، مصاب بطعنة بالفخذ اليسرى وطعنة في البطن وطعنة بالظهر وجرح قطعي باليد اليسري واشتباه وجود تجمع دموي.

مشاجرة بين طرفين

وبالانتقال والفحص تبين من خلال تحريات رجال الشرطة برئاسة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين طرفين، الطرف الأول، عامل، 20 عاما، وطالب، 17 عاما، عامل، مصاب بجرح بكف اليد اليمني، والطرف الثاني، 19 سنة، سائق، 17 عاما، طالب مصاب بكدمة بالوجه، وآخر مصاب على أثر خلاف سابق بين كل من الأول والرابع منذ حوالي 20 يوما على أولوية استيقاف الدراجة النارية الخاصة بكل منهما أمام العقار سكنهم.

ضبط الأطراف

وبالأمس وأثناء تواجد الطرف الثاني للعب الكورة في ملعب برشلونة في بشتيل البلد، دائرة المركز حضر الطرف الأول إليهم وحدثت مشاجرة تطورت إلى اعتداء كل من الطرفين على بعضهم البعض، قام خلالها الثالث بإحداث إصابة السادس بسلاح أبيض أداة حادة تخلص منها عقب الواقعة تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الأطراف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.