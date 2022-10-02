أقدم مدرسة في المنيا عمرها 99 عاما.. صممها إيطالي وأبرز خريجيها مجدي يعقوب

99 عاما بالكمال والتمام هو عمر مدرسة الفريق «صفي الدين أبو شناف»، أو «المنيا الثانوية بنين» سابقا، والتي ستحتفل بمئويتها الأولي في عام 2024.

وتعد مدرسة «أبو شناف» من أقدم وأعرق مدارس محافظة المنيا، حيث تمتلك تاريخ حافل، فقد تخرج منها شخصيات سياسية وعامة بارزة في كافة المجالات، وقد تم تأسيسها في عهد الملك فؤاد الأول وتحديدا عام 1924، وصممها مهندس إيطالي علي طراز غربي علي مساحة 27300 متر مربع، بتكلفة بلغت 35594 جنيها، حينذاك.

وتقع مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف في قلب مدينة المنيا، ويفصلها شارع واحد عن مبني ديوان عام المحافظة، ولها بوابتين رئيسيتين الأولي تطل علي شارع كورنيش النيل، والثانية بشارع طه حسين، ويشغل مبني المدرسة مساحة 2181 متر مربع ويضم الطابق الأول والأول علوي، والثاني علوي، وبها مسجد علي مساحة 200 متر مربع، ومساحة 25119 متر مربع فراغ عبارة عن ملاعب ومشاتل وفناء.

40 مدير وناظر تولي إدارة المدرسة

وظهر تاريخ المدرسة العريق فى كتاب «مدرسة لها تاريخ» الذي صدرعام 2000، وذكر الكتاب أنه مر على إدارة المدرسة 40 مدير وناظر منذ إنشائها كان أولهم محمد كامل شاكر في الفترة من عام 1924 وحتي 1927، وآخرهم مديرها الحالي عماد عبد البديع، وفي عام 1953 زار الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر المدرسة وصافح ناظرها حينذآك جرجس داود، كما تخرج من المدرسة نحو 50 طالب بين أوائل الجمهورية في السنوات السابقة.

9 وزراء ومحافظين سابقين تخرجوا من المدرسة..

وبحسب كتاب «مدرسة لها تاريخ»، فإن 4 من خريجي المدرسة تولوا مناصب وزراء هم: الدكتور نور الدين طراف، وزير الصحة الأسبق، مصطفي كامل طلبة وزير الشباب الأسبق، سيد محمد يوسف وزير المعارف المصرية الأسبق «التعليم حاليا»، المستشار أحمد علي موسي وزير العدل والمدعي العام الإشتراكي الأسبق.

كما تولي 5 من خريجي المدرسة مناصب محافظين وهم: محمود أبو الليل راشد، محافظ الجيزة الأسبق، فاروق التلاوي محافظ البحيرة الأسبق، محمد دكروري محافظ الشرقية الأسبق، محمد أحمد المنياوي محافظ القليوبية الأسبق، وفاروق عفيفي محافظ المنيا الأسبق.

كما تخرج من نفس المدرسة الفريق أول صفي الدين أبو شناف، رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وهو من أبناء قرية صفط الغربية بمركز المنيا، وأطلق أسمه علي المدرسة بعد وفاته منذ 4 أعوام، وكذلك المشير عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، وهو من أبناء قرية إسطال بسمالوط.

كما تخرج من نفس المدرسة جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، حيث قضي فترة من حياته في المنيا لوجود أسرة والدته، بحسب كتاب «مدرسة لها تاريخ»، والدكتور يحي شاهين رئيس جامعة المنيا الأسبق، والمهندس سمير أبو الليل سكرتير عام محافظة المنيا الأسبق، والمهندس أحمد محمد أبو ريه سكرتير عام مساعد المنيا الأسبق، وأحمد كامل مراون، ومحمود شكل عضوا مجلس الشعب السابقين، والفنانين: هاني رمزي، ضياء الميرغني، وصلاح رشوان، والمهندس حسن عامر رئيس نادي الزمالك الأسبق.

وقال عماد عبد البديع مدير المدرسة الحالي، إن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يهتم بالمدرسة بشكل غير مسبوق، حيث وجه برفع كفائتها، لما تمثله من قيمة تاريخية كبيرة، وفي شهر أغسطس الماضي استقبلت المدرسة لجنة من هيئة الأبنية التعليمية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة من خلال أحياء تراث الواجهات وإعادة تأثيث المعامل، وفرش الملعب الكبير بالنجيل الصناعي وهو ملعب قانوني، وتركيب أضواء كاشفة، ومظلات، وإنشاء قاعة كبيرة في المنطقة الجنوبية الغربية تصلح للعديد من الأنشطة.