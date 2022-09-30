محافظ المنيا يوجه رؤساء الوحدات المحلية بإصلاح أعمدة الإنارة التالفة

استجاب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لمناشدات عدد من الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضررهم من تلف بعض أعمدة الإنارة وسقوط الأسلاك نتيجة الرياح الشديدة وسوء أوضاع الطقس الحالية.

صيانة أعمدة الإنارة حفاظا على أرواح المواطنين

ووجه محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمتابعة التلفيات التي لحقت بعدد من أعمدة الإنارة وإصلاحها وصيانتها على الفور حفاظا على حياة المواطنين.

وشهد محافظ المنيا في وقت سابق البيان العملي لمجابهة الأزمات وأخطار السيول في فصل الشتاء، والذي تنفذه المحافظة بمشاركة القطاعات والأجهزة التنفيذية، حيث تضمن البيان ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى بتفقد محافظ المنيا لطابور الاصطفاف والتفتيش الفني للمعدات، للتأكيد على صيانة ورفع كفاءة القدرة التشغيلية للمعدات والمركبات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري بالمحافظة لجاهزيتها في أعمال الإغاثة والتدخل السريع والتعامل الفوري مع الأزمات والكوارث.

المنيا تستعد لموسم الشتاء

وقال المحافظ، في بيان، إن البيان العملي يهدف إلي تدريب الأجهزة التنفيذية وتفقد المعدات للوقوف على جاهزيتها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة من وزير التنمية المحلية استعدادا لموسم الشتاء للحد من أخطار السيول والأمطار.

وأضاف المحافظ أن التدريب يعد هو السبيل الوحيد لصقل المهارات وتنميتها عند حدوث الأزمة، موضحا أن آمن وحماية المواطنين هي مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا مما يتطلب الاستعداد المبكر وتضافر كافة جهود وإمكانيات الجهات التنفيذية.

وأوضح أنه تم خلال الأسبوع الحالي والماضي عقد عدة اجتماعات مع كافة الجهات لوضع الخطط والاستعداد لقدوم فصل الشتاء حيث تم تطهير مخرات السيول وصيانة شبكات وأغطية الصرف الصحي وصيانة أعمدة الإنارة وتجهيز كافة المعدات بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.