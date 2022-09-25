علي جمعة: وصف خلق الرسول يحتاج إلى حلقات

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم شيء متفق عليه سواء كانوا أغراب أو من أهله أو أعداء أو من المؤمنين به.

علي جمعة: خلق الرسول منذ طفولته

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن سيدنا النبي كان أمينا ومؤتمنا وصادقا ومخلصا وعادلا ورحيما وكريما وجوادا، وصف خلق الرسول تحتاج لحلقات، وهذا الخلق لم يبدأ عند نزول الوحي ولكن منذ طفولته.

وأشار إلى أن الوثنية أشد عقيدة تؤمن بحرية الاعتقاد: «تقولك أعبد اللي انت عاوزه، قالك طب هعبد النهر دا، اعبد، القضية مش اعتقاد، ولكن القضية اعملوا عبيدكم كفارة واعتقوهم، ومفيش ربا ومفيش زنا وسرقة وخمر، قالوا: لا، يبقى دخلت في حياتي اللي عاوز أعيشها بتفلت».

الرسول دخل المدينة عند يوم مولده

ولفت إلى أن الرسول الكريم دخل المدينة المنورة في مثل هذا اليوم الموافق 24 سبتمبر وكان يوم الجمعة في عام 622 ميلادية، أي منذ 1400 عام شمسي.

وأوضح أن الرسول عندما دخل المدينة المنورة، كان وقتها يوم الجمعة 12 من ربيع الأول وكان يوم ميلاده - صلى الله عليه وسلم - ووافقناها بالتاريخ الميلادي وجدناها يوم 24 سبتمبر.