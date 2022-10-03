الجنايات تستكمل محاكمة 57 متهما في قضية «تمويل الإرهاب».. اليوم

تنظر الدائرة الثالثة، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 57 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تمويل الإرهاب».

المتهمون في القضية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، قيام المتهمين محمود حسين، السيد نيازي، عبدالرحمن المزين، مصطفى عمارة، هشام أمين، مصطفى محروس، بدر خليفة، محمود السعيد، عبدالله زين، عماد عمران، علي جمال، خالد عبدالفتاح، محمد عمار، عطية فياض، أحمد عبدالله، رزق عبدالتواب، محمد مصطفى، محمد عبدالكافي، ياسر إبراهيم، صلاح الدين حماد، إبراهيم علي، مصطفى محمد طاحون، هاني شعبان، محمد عبدالعليم، نصر سعيد، محمد السيد، مجدي قرني، عبدالسميع عطا، عبدالباقي الكيال، محمد سعد محمد، إبراهيم عراقي.

الانضمام لجماعة إرهابية

والمتهمون سامي الدسوقي، شحات عبدالحليم، أحمد شوقي، أحمد يسر، أحمد علي سبيع، أيمن صبحي، محمد السعداوي، عبدالقادر حجازي، علي الدريني، عبدالحميد أبو خريبة، محمد السيد، محمود الشامي، أحمد عميش، مصطفى فهمي، جودة محمد، عماد علي، عبدالله حسن، وليد صابر، هشام صابر، عمار محمد، عبدالراضي عوض، جمال جابر، جودة محمدين، محمود عبدالله، ومحمد عثمان، بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها لإحداث أعمال تخريبية.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين انضموا للجماعة الإرهابية ومولوها مع علمهم بأغراضها التخريبية، فضلًا عن حيازتهم تسجيلات تتضمن الترويج لأغراض الجماعة، ومطبوعات ورقية.