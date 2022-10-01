أكثر من 45 ألف طالب يبدأون الدراسة غدا في 211 مدرسة بجنوب سيناء

أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء على الاهتمام بغرس قيم المواطنة، والانتماء والولاء للوطن، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأن تكون الحصة الأولى لكل المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء، ونصر أكتوبر، وتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة، والأماكن السياحية.

وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الداخل و الخارج، والتوسع في المساحات الخضراء وبالتنسيق مع السادة رؤساء المدن مع منع تواجد الهواتف المحمولة الذكية داخل الفصول، كما شدد على أهمية الالتزام بالزي المدرسي الموحد، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، مشددًا على الاستعانة بلافتة «قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا»، وذلك في مكان ظاهر بجميع المدارس والإدارات.

المرور على المدارس

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أنه جرى المرور على كل مدارس المحافظة بإجمالي 211 مدرسة شاملة مراحل التعليم المختلفة من رياض الاطفال وحتي المرحلة الثانوية، موضحا أن إجمالي الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة 45600 طالب وطالبة.

أشار «عقل» إلى أن عدد المدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة هذا العام 2022 / 2023 3 مدارس وهي مدرسة الإسكاني الاجتماعي، ومدرسة الفيروز للتعليم الأساسي التابعتين لإدارة طور سيناء، ومدارس طوبية الابتدائية والإعدادية.

بالإضافة إلى الانتهاء من توسعة وتعلية 4 مدارس، هي مدرسة محمد فريد الابتدائية بطور سيناء، ومدرسة الرويسات للتعليم الأساسي بشرم الشيخ، مدرسة الشاطئ الوردي الإعدادية بإدارة نويبع، مدرسة محمد أبوسريع الإعدادية بإدارة رأس سدر، وجاري إكمال المرحلة التعليمية الإعدادية بمدرسة الفيروز بالهضبة بشرم الشيخ والمرحلة الثانوية بمدرسة طابا هايتس بنويبع.

وصول 97% من الكتب الدراسية

قال محمد عقل إنه جرى تسليم الكتب الدراسية للمدارس بنسبة 97% للمراحل الدراسية المختلفة، وجري تم تسليم الزي العسكري للمدارس العسكرية، بالإضافة إلي الزي المدرسي المخصص للمدرسة الفكرية.

وطالب بضرورة الاحتفال بالطلاب الجدد واستقبالهم في بداية العام الدراسي، وتوفير السبل كافة التي تجذب الطالب للمدرسة، مضيفا أن عودة الطلاب للمدرسة في العام الدراسي الجديد هدف استراتيجي للدولة والوزارة بما لها من دور اجتماعي هام في بناء شخصية الطالب وفقًا لرؤية مصر 2030.

شدد على ضرورة التأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية، والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية منها، وتقسيط المصروفات الدراسية على 3 أقساط، مع مراعاة الأثر النفسي للطلاب، مشيرًا إلى أنه جري إعفاء المعلمين من نسبة 50% من مصروفات أبنائهم الدراسية تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

القنوات التعليمية

شدد وكيل الوزارة على تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال «مدرستنا 1، 2، 3» في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر) لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس، مع مناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته لافتا لتوفير الوقت لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، مع اعداد مديري الإدارات تقرير أسبوعي لكافة الأنشطة التى تمارس في المدرسة مرفق به فيديوهات لقصص النجاح المختلفة للطلاب.

وتابع أنه جرى التنبيه على مديري الإدارات بعقد لقاءات دورية بينهم وبين المدارس وأولياء الأمور يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحاتهم، وآرائهم، ووجهات نظرهم، فيما يتعلق بالجهود المبذولة؛ لتطوير المنظومة التعليمية.

وشدد على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية، والوقائية، حفاظًا على سلامة الطلاب بالمدارس، وتعزيز الاهتمام بتنمية شخصية الطلاب و إكسابهم مهارات التفكير الناقد، والابتكاري، والإبداعي، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق، داخل المدارس.