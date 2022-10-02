مازال سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، يشهد اختلافا طفيفا في عمليات البيع والشراء مع منتصف التعاملات البنكية اليوم، حيث أن مرحلة الاستقرار النسبية الذي شهدها سعر البيع والشراء مع نهاية الأسبوع الماضي، عادت للتراجع مع التغيرات السعرية في بداية ومنتصف تعاملات اليوم، وذلك مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022

بلغ اليوم سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2022 في البنك المركزي، وهو البنك صاحب الحق الوحيد في وضع السياسات النقدية لجميع البنوك، ليبلغ 62.81 للشراء، مقابل 63.19 جنيه، أمس، بينما سجل البيع 62.93 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية

في بنك مصر، سجل سعرالشراء اليوم الأحد نحو 60.70 جنيه، مقابل 63.10 جنيه أمس، بينما سجل سعر البيع 62.80 جنيه، مقابل 62.84 جنيه.

في حين سجلت اللوحة الخاصة بعملية إعلانات الأسعار الخاصة بالعملات داخل البنك الأهلي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، حيث أصبح الشراء 60.43 جنيه، مقابل 60.47 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الخاصة

جاء سعر الدينار الكويتي في البنوك الخاصة، على النحو التالي:

- جاء سعره بالمصرف المتحد 59.18 جنيه للشراء، و63.21 جنيه للبيع.

- وضمن المعاملات المصرفية في بنك cib، وصل إلى 61.59 جنيه للبيع، و63.23 جنيه للشراء.

- و سجل سعر الدينار الكويتي نحو 59.25 جنيه للشراء، داخل بنك الإسكندرية، وسجل سعر البيع نحو 63.21 جنيه.

- أعلنت لوحة العملات في بنك قناة السويس، سعر الدينار الكويتي، بنحو 60.48 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 62.99 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي نحو 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر بيعه وشرائه في البنك المركزي مع بداية التعاملات 5.18 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 5.21 جنيه، وداخل بنك مصر، بلغ نحو 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.