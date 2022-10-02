«تعليم الجيزة»: 90% من الكتب وصلت للمدارس.. وتسليمها من أول يوم

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، وصول نسبة 90% من الكتب المدرسية لجميع المدارس، مؤكّداً أنَّه سيتمّ تسليمها للطلاب أول بأول من بداية أول يوم دراسي، لافتاً إلى أنَّ المديرية بدأت الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد الجديد منذ نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي.

رفع كفاءة المدارس

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أنَّ المديرية انتهت من الاستعدادات بما فيها تفعيل فيه ورش عمل المواد الدراسية ورفع كفاءة المدارس، موضحاً أنَّ المديرية بها 4 آلاف مدرسة لـ3 ملايين طالب في مختلف مراحل التعليم.

تفعيل شؤون الطلاب والانذارات أول بأول

وأكّد أنَّه تمّ التنبيه على جميع المدارس بضرورة التعامل بحزم مع غياب الطلاب وتفعيل شؤون الطلاب والإنذارات أول بأول، موضحاً أنَّه يجر التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على سير العملية التعليمية من أول يوم دراسة.

وأشار إلى أنَّ المديرية عملت على توظيف كل القنوات التعليمية في شرح المواد الدراسية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.