الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر داخل 5 محافظات في مصر الوسطى

كشفت شركة مصر الوسطى عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمحافظات الواقعة في نطاقها والتابعة لها، والتي تضم عدة محافظات، وهي: «الوادي الجديد، الفيوم، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف»، وذلك لمعرفة قيمة الفاتورة، وتحديداً مع الأيام الأولى من بداية شهر أكتوبر 2022.

وأوضحت شركة مصر الوسطى إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة، وبعد ثوان معدودة ستظهر أمام المستهلك الصفحة الرئيسية للاستعلام عن الفواتير، ومنها يمكن اختيار «شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» إذ يوجد باقي شركات التوزيع التي تخدم مواطنين ونطاق جغرافي أخر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر الوسطى

ويتطلب الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمواطنين الواقعين في نطاق شركة مصر الوسطى، إدخال عدد من البيانات لإتمام عملية الاستعلام، ومنها اختيار اسم المحافظة ثم اختيار الهندسة، وهي عبارة عن المدينة أو المركز الذي يتواجد داخله، سواء المنزل أو النشاط، وأخيرًا يتم كتابة رقم الاشتراك، وهو المدون في أعلى فاتورة الكهرباء الورقية، ثم الضغط على «إظهار الفاتورة».

بدء دفع فاتورة الكهرباء من المنصة الموحدة

وانطلق أمس السبت، بدء دفع فاتورة الكهرباء 2022 عبر المنصة الموحدة للخدمات الكهرباء، والتي تتيح إمكانية الاستعلام عن قيمة الفواتير وحساب استهلاك الكهرباء وطرق دفعها أونلاين من خلال الهاتف الذكي.

وفي سياق متصل، تعمل كافة الخدمات المتوفرة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ومنها شهادة بيانات تعاقد ورفع عداد وتسجيل قراءة العداد، ودفع فواتير وتركيب عداد بدل فاقد وغيرها من الخدمات الأخرى.