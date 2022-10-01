حملات لتأمين توصيل الكهرباء إلى المساجد والكنائس في مطروح

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هناك استعدادات مكثفة تجرى لاستقبال فصل الشتاء من خلال تطهير بيارات المحطات والمجمعات والمصارف، والخطط العاجلة للمناطق الساخنة، ورفع كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها، خاصة أن المحافظة معرضة للسيول والأمطار الغزيرة كل عام.

وأضاف «فودة» في تصريح لـ«الوطن»، اليوم السبت، أنه في إطار الاستعداد لقمة المناخ واقتراب موسم الأمطار جرى التنبيه على رؤساء المدن ضرورة شن حملات لتأمين توصيل التيار الكهربائي لدور العبادة في المساجد أو الكنائس.

تأمين الوصلات الكهربائية

قال العميد هاني رضا بدوي، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، إنه تم المرور على المنشآت الدينية الإسلامية والمسيحية لتأمين الوصلات الكهربائية من أعمدة الإنارة ولوحات عمومية، ومفاتيح وأسلاك وغيرها، وتم المرور على كل المساجد والكنائس في المدينة، وكتب مهندسي المدينة الملاحظات وتغطية كل المناطق الخطرة الخاصة بالكهرباء، مع عمل تأمين كاف داخل تلك المنشآت.

حملات نظافة وتقليم الأشجار

وأوضح «بدوي» عن شن حملة لتقليم ونظافة الأشجار، في إطار الاستعداد لقمة المناخ وتحويل مدينة الطور إلى مدينة خضراء، إذ أن الحملات شملت كل الأحياء وجرى تجهيزها للاحتفال بانتصارات أكتوبر.