بدء تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر أكتوبر 2022.. اليوم

انتهت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى محافظات الجمهورية، من تسليم فواتير استهلاك الكهرباء بجميع الإدارات التابعة عن شهر أكتوبر 2022، للعدادات الميكانيكية والتقليدية تمهيدا للبدء في تحصيلها من المشتركين اليوم.

كيفية سداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر أكتوبر 2022

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء، عن توفير عدد من المنافذ تمكن المشتركين من أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية من سداد قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أكتوبر 2022، بعد إجراء عملية الاستعلام من خلال المواقع الخاصة لجميع شركات التوزيع بالمحافظات وهي كالتالي:

سداد فاتورة الاستهلاك عن شهر أكتوبر 2022 من خلال نقاط تحصيل الفواتير بـ«فوري»

- يمكن للمشتركين أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية من سداد فاتورة الاستهلاك عن شهر أكتوبر 2022، من خلال نقاط التحصيل المنتشرة على مستوى جميع المحافظات بـ«مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي»، بالإضافة إلى نقاط تحصيل الفواتير عن طريق شركة «فوري» على مستوى الجمهورية.

سداد فاتورة الاستهلاك عن شهر أكتوبر 2022 من خلال الموقع الإلكتروني

- يمكن للمشتركين أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، سداد فاتورة الاستهلاك عن شهر أكتوبر 2022، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير».

- يمكن للمشتركين أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، سداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر أكتوبر 2022، من خلال 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة «فوري».

سداد فواتير استهلاك شهر أكتوبر 2022 من خلال مَحافظ شركات المحمول

- يمكن للمشتركين أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، سداد فواتير استهلاك شهر أكتوبر 2022، من خلال مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على «App Store -Play Store».

سداد فواتير استهلاك شهر أكتوبر 2022 من خلال ماكينة صراف ATM

- يمكن للمشتركين أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، من خلال 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية، سداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر أكتوبر 2022.