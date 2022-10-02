«التعليم»: إصابة 7 طالبات بمدرسة المعتمدية بنات بإدارة كرداسة نتيجة التدافع

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واقعة تدافع عدد من طالبات مدرسة المعتمدية الابتدائية بنات بإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن إصابة 7 طالبات، ونُقلن لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

محاسبة المسؤولين

وكلف الوزير، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بمتابعة الأمر وتوفير كل احتياجات الطلاب المصابين، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين.

وتبين من المعاينة حدوث تدافع بين الطالبات على سلم المدرسة، ما أدى إلى سقوط جزء من سور السلم على الطلاب.