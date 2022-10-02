رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«التعليم»: إصابة 7 طالبات بمدرسة المعتمدية بنات بإدارة كرداسة نتيجة التدافع

كتب:

أميرة فكري
11:21 ص | الأحد 02 أكتوبر 2022
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واقعة تدافع عدد من طالبات مدرسة المعتمدية الابتدائية بنات بإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن إصابة 7 طالبات، ونُقلن لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

محاسبة المسؤولين 

وكلف الوزير، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بمتابعة الأمر وتوفير كل احتياجات الطلاب المصابين، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين.

وتبين من المعاينة حدوث تدافع بين الطالبات على سلم المدرسة، ما أدى إلى سقوط جزء من سور السلم على الطلاب.

اقرأ المزيد:

وزير التعليم يتابع انتظام الدراسة في بني سويف اليوم

وزير التعليم: المناهج الجديدة لا تركز على المحتوى العلمي فقط

وزير التعليم يوضح لتلاميذ دمياط الطريقة الصحيحة لصيغة الأرقام (صور)

التعليم: لن نربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية
بقلم أميرة فكري