وزير التعليم: المناهج الجديدة لا تركز على المحتوى العلمي فقط

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المناهج الجديدة لا تركز على المحتوى العلمي فقط، لكن تسعى لاكساب الطلاب المهارات في ضوء أربع محاور«تعلم لتعرف - تعلم لتفعل - تعلم لتكون - تعلم لتتعايش مع الآخرين»، جاء ذلك خلال جولة الوزير لتفقد بعض المدارس في دمياط.

رضا حجازى يكشف صفات للمعلم

أوضح الوزير أن المواصفات تتلخص في أن يكون المتعلم مفكرًا ومبدعًا ومستمرًا وقائدًا فعالًا ومقودًا إيجابيًا متعايشًا مع الآخرين، معتزًا بوطنه وتراثه ومتمسكًا بقيمة ولديه القدرة التنافسية مؤمنًا بقيم العمل ومحققًا لمبادئ ريادة الأعمال.

وأشار وزير التعليم إلى أنه حريص على التواجد اليوم وسط الطلاب ووجدت المتعة في عودة الطلاب للمدارس، ووجود أنشطة جديدة مثل النشاط الرياضي والمسرح لرعاية الموهوبين واكتشافهم.

تدريب الطلاب للحصول على الخبرات التي تؤهلهم لسوق العمل

أوضح «حجازي»، أن هذا دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونحن شركاء مع أولياء الأمور في تربية أولادهم في مراحلهم المختلفة، لتعليمهم تعليمًا حقيقيًا ليكونوا قادرين على التنافس في المستقبل والحصول على الخبرات التي تؤهلهم لسوق العمل.