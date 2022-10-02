تكريم حفظة القرآن الكريم في المنوفية.. جوائز تصل لـ80 ألف جنيه

كرمت جمعية أهل تلا للأعمال الخيرية بمحافظة المنوفية، حفظة القرآن الكريم داخل إحدى القاعات بمشاركة 2000 طفل وطالب من جميع قرى تلا البالغ عددها 44 قرية، بحضور أولياء الأمور وعدد من المسؤولين في المحافظة.

تكريم جميع المتقدمين

وأكد عطية شرارة سكرتير جمعية أهل تلا للأعمال الخيرية، أن هذه المسابقة تقام للعام الثاني على التوالي بعد نجاحها في العام السابق، وذلك لتشجيع الأطفال والطلاب على المداومة في حفظ القران الكريم وهو ما جعلنا نكرم جميع المتقدمين إلى المسابقة، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من ذوي الهمم الذي جرى تكريمهم أيضًا.

قيمة جوائز المسابقة

وأوضح «شرارة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قيمة الجوائز تخطت الـ80 ألف جنيه نظرا لكثرة عدد المتسابقين، لافتًا إلى أنه تم تكريم أول 150 من حفظة القرآن الكريم في المسابقة بمبالغ مالية قيمة، بالإضافة إلى توزيع شهادات تقدير لكل من شارك في المسابقة والبالغ عددهم 1850، مشيرا أنه يوجد عدد كبير من أهالي تلا شاركوا معهم في التبرع بجزء من قيمة الجوائز.

تفاصيل المسابقة

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن هذه المسابقة لكل الراغبين بالمشاركة بداية من سن 5 سنوات إلى حد أقصى 18 سنة، موضحًا أن منطقة الأزهر الشريف تعاونت معهم من خلال إرسال عدد من الشيوخ لامتحان المتقدمين في المسابقة، وخلال مراحل المسابقة كان يوجد حالة من الود والتعاون من القائمين عليها مما أدى إلى نجاحها على أكمل وجه.