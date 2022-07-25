تكريم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن في مسقط رأس السادات بالمنوفية

نظم أهالي قرية ميت أبو الكوم مسقط رأس الزعيم الراحل محمد أنور السادات في محافظة المنوفية، حفلا لتكريم الطلبة حفظة القرآن الكريم في مشهد جمالي مميز، بمشاركة عدد من المسؤولين في الأزهر بالمنوفية، وكذلك أهالي القرية والشخصيات العامة بمركز تلا، فضلا عن مشاركة أسر الطلاب حفظة القرآن الكريم للاحتفال مع أبنائهم.

تفاصيل حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في ميت أبو الكوم

وقال سامح الشحيمي، مدير متحف الرئيس السادات في ميت أبو الكوم، إنه تم عقد حفل لتكريم مجموعة شباب من محبي القران الكريم بالقرية وهي مسقط رأس الرئيس الراحل أنور السادات، حيث تم تكريم ما يقارب من مائة طالب وطالبة قد اتموا حفظ القران الكريم كاملا ثلاثون جزءً ومنهم من حفظ ثلثي القران ومنهم من حفظ الثلث ومنهم من حفظ النصف ومنهم من حفظ الربع.

محفظو القرآن لم يتقاضوا أجرا من الطلاب

وأضاف لـ«الوطن» أن عددا من المشايخ في القرية قاموا بتحفيظ الطلاب القرآن الكريم دون مقابل، ولذا وجب تكريمهم في الحفل، وهم الشيخ عيد عامر، والشيخ شعبان السيسي، والشيخ ياسر راضي، والشيخة أسرار عيد عامر، مؤكدا أن الأجواء كانت جميلة ومميزة وسط خالة من الحب ببركة القمح الكريم بين الجميع.

وحضر الحفل الشيخ مسعد الجبالي مدير إدارة تلا الأزهرية، والشيخ علي رميح مدير شؤون القرآن بالمحافظة، وعدد كبير من الشخصيات العامة في محافظة المنوفية ومركز تلا، وبمشاركة واسعة من أهالي قرية ميت أبو الكوم، وسط فرحة كبيرة من الطلاب حفظة القرآن الكريم أثناء تكريمهم.