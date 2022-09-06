النيابة عن شهادة الطبيب النفسي في قضية «فتاة الزقازيق»: لم تضف جديدا

وجهت النيابة العامة، سؤالا للطبيب الشاهد في قضية إسلام محمد المتهم بقتل زميلته في الجامعة المجني عليها سلمي بهجت والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة الزقازيق»، عن ما إذا كان المتهم مصاب بآفة نفسية تسلبه إرادة القتل في تاريخ 9 أغسطس من العام الحالي، فأجاب بأن المعلومات التي لديه عن المريض كانت حتى عام 2019، ولكن بالنسبة للمتهم وتاريخ ارتكابه للواقعة فهو قطعا لا علاقة له به، ولا يمكن الجزم بحالة المتهم العقلية أو النفسية وقت ارتكابه الواقعة.

النيابة توجه عدة أسئلة إلى الطبيب الشاهد في القضية

ووجهت النيابة سؤالا آخر، حول ما إذا كان المريض المصاب بـ«الهوجة الزمنية الحادة» يمكنه تحديد شخص الضحية التي يؤذيها، فأجاب أنه إذا كانت الهوجة الذهنية الحادة جزء منها ضلالات، في هذه الحالة تكون العدوانية محددة ناحية هذا الشخص، ولكن الضحية لا يمكن أن يكون سببًا في حدوث الهوجة الزمنية الحادة.

النيابة: شهادة الطبيب لم تضف جديداً

وأكدت النيابة بأن شهادة الطبيب لم تضف جديدا عن المثبوت في الأوراق.