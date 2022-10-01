«التموين» توزع حلوى المولد بأسعار مخفضة ضمن مقررات شهر أكتوبر

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر، وتشمل أكثر من 29 سلعة عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بالإضافة لتوفير حلوى المولد بأسعار مخفضة.

ورصدت نشرة أخبار DMC عمليات صرف السلع التموينية للمواطنين، والمنحة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية، من داخل مخزن «فاطمة رشدي» في حي الهرم بمحافظة الجيزة.

توفير 30 سلعة للمواطنين

وقال طلعت حسن، مدير مديرية التموين في الجيزة، إنه جرى توفير 30 سلعة مثل الزيت والسكر والمكرونة والفول والدقيق، ويتم صرفها للمواطنين ابتداء من اليوم السبت، عبر فروع «جمعيتي» والبدالين التموينيين، والجمعيات الاستهلاكية، مع صرف الحزمة الاجتماعية الإضافية البالغة 100 جنيه للأسرة.

وأشار إلى أن وزارة التموين وفرت حلوى المولد بأسعار مخفضة، حيث يبلغ الكيلو 65 جنيها، من خلال المجمعات الاستهلاكية ويمكن الحصول عليها بنقاط الخبز.