«التموين»: السلع الاستراتيجية متاحة بوفرة في جميع الأسواق

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة لا تدخر جهدا حتى تدعم المواطن المصري، إذ حدثت تحركات سعرية كثيرة في الأسواق العالمية، سواء السلع الاستراتيجية مثل الزيت والقمح والسكر والذرة والفول.

كثير من السلع على مستوى العالم حدث فيها تحركات سعرية

وأضاف «عشماوي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، من تقديم الإعلامية كريمة عوض: «هناك كثير من السلع على مستوى العالم حدث فيها تحركات سعرية، وبناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات رئيس الوزراء، فإنه يتم الحفاظ على مخزون آمن من السلع الأساسية ووصل اليوم متوسط المخزون للسلع الاستراتيجية 6 شهور فأكثر».

إتاحة السلع في الأسواق هو الأهم

وتابع مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: «الأهم هو إتاحة السلع في الأسواق، قد يكون لدينا سلع مغالى فيها بعض الشيء، وقد لا توجد بعض السلع في أماكن معينة، ولكن بالنسبة للسلع الاستراتيجية والأساسية فهي متاحة بكثرة على مستوى الجمهورية مثل الأرز والسكر والزيت».

زيادة أسعار الزيت عالميا

وأردف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: «حصل زيادة في سعر الزيت 800 مللي من 23 جنيه إلى 25 جنيه كجزء من الزيادات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والمشاكل التي طرأت على سلاسل الإمداد، حيث زاد خام الزيت عالميا بشكل كبير وهو ما أثر على الأسواق المحلية».