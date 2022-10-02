«التموين» تعقد مؤتمرا عن الاستثمار في صناعة الزيوت بمصر بعد قليل

تنطلق فعاليات المؤتمر الصحفي للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد قليل، عن الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت بشراكة القطاع الخاص، لتعظيم صناعة الزيوت في مصر، وبدء المرحلة الأولى لتصدير مصر للزيوت عالميا.

الإعلان عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ويعقد المؤتمر في أحد فنادق القاهرة، ومن المقرر أن يشهد الإعلان عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها الشركة القابضة لـ الصناعات الغذائية في مجال صناعة الزيوت بالشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المجالات المختلفة.

بدء المرحلة الأولى لتصدير مصر للزيوت عالميا

ويحضر المؤتمر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من المستثمرين.