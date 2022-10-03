سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 3-10-2022 في مصر

كشفت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن كافة أسعار الدواجن ومشتقاتها ومن بينها سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين، بالتزامن مع اليوم الثاني للعام الدراسي الجديد، إذ تبحث الكثير من الأمهات عن كافة أسعار السلع بشكل يومي؛ حفاظا على ميزانية الأسرة على مدار العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وأوضحت شعبة الدواجن سعر كرتونة البيض اليوم في السوق المحلي، والذي تنشره بوابة «الوطن» اليوم الاثنين، وفق نشرة الأسعار التي تصدرها الشعبة في السطور التالية:

سعر كرتونة البيض اليوم

«سجل سعر كرتونة البيض اليوم في السوق المحلية استقرارًا، وتحديدًا سعر الكرتونة المكونة من 30 بيضة فسعرها وصل نحو 67 جنيها للطبق الأبيض من المزرعة، ليصل الطبق في المحلات بسعر 72 جنيها للمستهلك»، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وذكر «السيد»، أن سعر كرتونة البيض البلدي التي تحتوي على 30 بيضة، 70 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا، فيما استقر سعر طبق البيض الأحمر يباع من المزرعة بسعر 70 جنيهًا للطبق، بينما تباع كرتونة البيض الأحمر اليوم عند 75 جنيهًا للمستهلك في المحلات.

سعر البيض البلدي اليوم

ووصل اليوم الاثنين 3 أكتوبر سعر البيضة البلدي نحو 3 جنيهات، وتباع كرتونة البيض في المحلات التجارية المكونة من 30 بيضة بمتوسط سعر 95 جنيهًا، بينما الطبق البيض الذي يتضمن 10 بيضات بسعر 38 جنيها، وفي المحلات التجارية تباع البيضة الواحدة النوع الأحمر أو البيض اليوم بين 2.70 و2.80 جنيه.