سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 2-10-2022 في مصر

بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، يبحث أولياء الأمور وبالأخص الأمهات عن سعر طبق كرتونة البيض سواء في المحلات الشعبية وسلاسل المحلات الكبرى وغيرها، باعتباره من أهم الأطعمة التي تتواجد على موائد الإفطار.

وتنشر بوابة «الوطن» سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في السوق المحلي، وفق نشرة الأسعار التي تصدرها شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في السطور التالية:

سعر كرتونة البيض اليوم

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كرتونة البيض اليوم في السوق المحلية شهد استقرارًا، موضحًا أن سعر الكرتونة المكونة من 30 بيضة 67 جنيها للطبق الأبيض من المزرعة، ليصل الطبق في المحلات بسعر 72 جنيها للمستهلك.

وأضاف أن سعر طبق البيض الأحمر يباع من المزرعة بسعر 70 جنيهًا للطبق، بينما تباع كرتونة البيض الأحمر اليوم عند 75 جنيهًا للمستهلك في المحلات، مشيرًا إلى أن سعر كرتونة البيض البلدي التي تحتوي على 30 بيضة، 70 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

وفي المحلات التجارية تباع البيضة الواحدة النوع الأحمر أو البيض اليوم الأحد بين 2.70 و2.80 جنيه، ووصل سعر البيضة البلدي نحو 3 جنيهات، وتباع كرتونة البيض في المحلات التجارية المكونة من 30 بيضة بمتوسط سعر 95 جنيهًا، بينما الطبق البيض الذي يتضمن 10 بيضات بسعر 38 جنيها.