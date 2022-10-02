صحيفة أمريكية: إدارة ترامب لم تسلم جميع الوثائق السرية للأرشيف الوطني

أخبر الأرشيف الوطني الأمريكي لجنة الرقابة بمجلس النواب أنه لم يجرى مصادرة بعض السجلات الرئاسية من إدارة ترامب، مستشهدا بمعلومات تفيد بأن بعض موظفي البيت الأبيض استخدموا أنظمة إلكترونية غير رسمية لإجراء أعمال رسمية، بحسب «سي إن إن».

الحصول على شهادة شخصية من ترامب

وقالت إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية إنها لم تتمكن من الحصول على سجلات من عدد من المسؤولين السابقين أيضا وستواصل متابعة إعادة أنواع مماثلة من السجلات الرئاسية من المسؤولين السابقين، موضحة أنه على الرغم من عدم وجود وسيلة سهلة لإجراء مساءلة شاملة، إلا أنه كان ينبغي عليهم عدم الاحتفاظ بتلك السجلات.

وفي الشهر الماضي، طلبت النائبة الديمقراطية، كارولين مالوني، من إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية أن تسعى للحصول على شهادة شخصية من الرئيس السابق، دونالد ترامب، تقر باعترافه بتسليم جميع السجلات الرئاسية، والتي حصل عليها بشكل غير قانوني من البيت الأبيض.

وزارة العدل تحقق مع ترامب بشأن السجلات السرية

وأدت التحقيقات المتواصلة لإدارة الأرشيف والسجلات الوطنية مع ترامب وعلاقاته في وقت سابق من هذا العام إلى عودة مسؤولي الإدارة السابقين والمحامين للصناديق والمظاريف المليئة بالسجلات.

ودفعت نتائج تحقيقات وزارة العدل إلى التحقيق مع ترامب في سوء التعامل مع السجلات السرية، بالإضافة إلى التفتيش عن بعض السجلات في نادي شاطئ ترامب بفلوريدا.

واستشهدت إدارة الأرشيف الوطني في رسالتها إلى مالوني، بدعوى رفعتها وزارة العدل الصيف الماضي تطلب من القاضي أن يأمر المستشار التجاري السابق لترامب في البيت الأبيض، بيتر نافارو، بإعادة السجلات الفيدرالية التي تقول وزارة العدل إنه احتفظ بها بشكل خاطئ بعد مغادرة الإدارة.

«أف بي أي» يداهم منزل ترامب

ويجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لاحتفاظ «ترامب» بالعديد من السجلات والوثائق السرية، داهم عناصر الـ«أف بي أي» منزل ترامب في فلوريدا بحثا عن تلك الوثائق السرية في أغسطس الماضي.