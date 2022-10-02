وزير التعليم يزرع شجرة في إحدى مدارس بني سويف «صور»

تفاعل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مختلف المجالات الدراسية أثناء تفقده مدرسة السعيد أحمد محمد عبده إسماعيل التجريبية ببني سويف، حيث تحدث مع الطلاب عن العام الدراسي الجديد وشاركهم الأنشطة الرياضية، وأحرز هدفا خلال مشاركتهم اللعب.

وزير التعليم يمارس الرياضة مع الطلاب

كما قام وزير التربية والتعليم أثناء زيارته لمدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات ببني سويف، بزراعة الأشجار ومشاركة الطلاب أثناء النشاط الزراعي، حيث استمع لعدد من الطلاب عن أهمية الزراعة ودور زراعة الأشجار في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك بالتزامن مع قمة المناخ والتغيرات المناخية المقرر عقدها في مصر.

كما تفقد الوزير عدة مدارس بمحافظة بني سويف وهي «الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات» و«الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية للغات» بمدينة بني سويف.

نصر أكتوبر وفضل الشهداء

كما ألقى بعض طلاب بني سويف الشعر أمام الوزير، والذي نال إعجابه، خاصة أنه يتناول الحديث عن الشهداء وفضلهم على المجتمع، بالتزامن من احتفالات نصر أكتوبر.

ووجه الوزير بضرورة الحديث مع الطلاب عن حرب أكتوبر وعن شهداء مصر ضد الإرهاب.

وكانت مدارس محافظة بني سويف شهدت استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، حيث جرى الانتهاء من التجهيزات والإصلاحات بجميع المدارس خلال الأيام الماضية.