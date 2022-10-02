«تعليم الجيزة» تعلن سد العجز في معلمي الأنشطة لتطبيق اليوم الرياضي

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن المديرية كثفت من الاستعدادات الخاصة بتطبيق اليوم الرياضي في المدارس، وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مؤكدا أنه جرى توفير كل الأدوات التي تحتاجها المدارس، لتفعيل اليوم الرياضي.

وأضاف «سلومة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى التنسيق الكامل مع جميع المدارس الخاصة لتوفير الملاعب للطلاب لتفعيل اليوم الرياضي، مؤكدا أن المديرية عملت على سد العجز في معلمي الأنشطة في مختلف المدارس، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وفي سياق متصل، قال الدكتور تامر السيد، مدير المدرسة المصرية اليابانية بفرع حدائق أكتوبر، إن المدرسة عملت على الالتزام بالإجراءات الإحترازية، وارتداء الطلاب الماسك علي مقاس الطلاب، وليس ماسك الكبار أو (Face Shield) قناع الحماية والوقاية، ومعهم أدواتهم ومتعلقاتهم الشخصية وعدم تداولها مع بعضنا البعض لعدم انتشار الأمراض المعدية فى ظل ظروف فيروس كورونا ومتحوراته الأدوات مثل ( الهاند جيل- الهاند ووش- وفرشاة أسنان ومعجون- باكيت مناديل استخدام شخصي)، توضع جميع المتعلقات الشخصية فى حقيبة خاصة لكل طالب متواجدة معه يوميا.

حضور الطلاب والطالبات إلي المدرسة يومياً بمظهر عام نظيف

أضاف تامر السيد لـ«الوطن»، أن حضور الطلاب والطالبات إلي المدرسة يومياً بمظهر عام نظيف ومهذب وشعر قصر مصفف للذكور والإناث شعر مصفف وغير هايش ويرجى قص الاظافر أسبوعياً وحضور الطلاب والطالبات بحذاء رياضي بدون رباط يساعد على عدم حدوث إصابات بالغة بسبب الأربطة غير المربوطة، مثل (الكدمات الشديدة- بعض الجروح العميقة- بعض الكسور لأحد الأطراف)، ومعهم لانش بوكس مقسم عيون، يحتوي على وجبات صحية من المنزل، متنوعة متوازنة تحتوي خضراوات وفواكه أطعمة وعصائر فريش صحية تناسب وجبة الإفطار وتعمل على بناء الجسم وتقوية المناعة.

عدم إعطاء أي طعام مغلف يحتوي على مواد حافظة

وشدد على أولياء الأمور عدم إعطاء أي طعام مغلف يحتوي على مواد حافظة ذلك للحفاظ على صحة سلامة طلابنا الأعزاء، إذ يوجد بعض الطلاب ممنوعين من الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة، ومراعاة شعورهم وإحساسهم، وسيجر المرور اليومي، للتأكد من عدم وجود أي أطعمة أو عصائر مغلفة، تحتوي على مواد حافظة، وإذا وجدت سوف يتم سحبها من الطالب، والتخلص منها في سلة المهملات.