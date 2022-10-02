«الداخلية»: ضبط 129 قطعة سلاح ناري و508 قضايا مخدرات في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية وتمكنت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 129 قطعة سلاح نارى، 508 قضايا مخدرات في 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حملات الداخلية خلال 24 ساعة

وضبطت الحملات الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، 129 قطعة سلاح ناري بحوزة 106 متهمين، وذلك على النحو التالي رشاش، 9 بنادق آلية، 18 بندقية خرطوش، 9 طبنجات، 92 فرد محلي، 364 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزائن متنوعة.

277 قطعة سلاح أبيض

كما جرى ضبط 277 قطعة سلاح أبيض، في مجال تنفيذ الأحكام، وضبط 54899 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: 190 حكم جناية، 17660 حكم حبس جزئي، 3409 أحكام حبس مستأنف، 25858 حكم غرامة.

4 تشكيلات عصابية

كما جرى ضبط 7782 مخالفة، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط تشكيل عصابي، ضم 4 متهمين ارتكبوا 8 حوادث سرقة دراجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.