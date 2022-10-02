تفاصيل إعادة الداخلية لـ3 أطفال متغيبين.. حضروا من الخصوص إلى الجيزة

كعادتهم خرج الأطفال الأشقاء الثلاثة يلعبون أمام منزل الأسرة في الخصوص بالقليوبية، لكن فوجئ الأب عقب عودته من العمل عصرًا باختفاء الأطفال الثلاثة البالغين من العمر (11 و8 وعامان) على الترتيب كما اكتشف تأخر والدتهم أيضًا في العمل، وبعد أن يئس في البحث عنهم لعدة ساعات توجه إلى قسم الشرطة في الخصوص وحرر محضرًا بالواقعة وبعد ساعات من جهود أجهزة الأمن تمكنت الشرطة إعادة الأطفال سالمين إلى ذويهم بعد العثور عليهم بجانب حديقة حيوان الجيزة.

30 كيلو قطعها الأطفال الثلاثة التائهون

قرابة 30 كيلو متر قطعها الأطفال الثلاثة من منزل أسرتهم بالقليوبية حتى مكان العثور عليهم في الجيزة، وبسؤال الابن الأكبر البالغ من العمر 11 سنة قال إنه اصطحب شقيقيه للتنزه واستقل سيارة ميكروباص إلى ميدان شبرا الخيمة وبعدها استقل سيارة أخرى وعندما وصل إلى حديقة حيوان الجيزة فشل في دخولها وظل واقفًا بجانب أسوار الحديقة حتى حضرت قوة أمنية وسألته عن أسباب وقوفه فأخبرهم بأنه تائه ونجحت الشرطة في إعادة الأطفال إلى ذويهم.

النيابة تأخذ التعهد القانوني على والد أطفال الخصوص بحسن رعايتهم

وعلى مدار ساعة كاملة استمعت النيابة العامة لأقوال والد الأطفال وتم أخذ التعهد القانوني عليه بحسن رعاية أبنائه، وبعدها قررت النيابة تسليم الأطفال للأب وعادوا إلى الأسرة سالمين، بعد رحلة اختفاء دام 24 ساعة ساهمت سرعة استجابة الداخلية في العثور عليهم بجانب أسوار حديقة حيوان الجيزة والأطفال في حالة إرهاق وبكاء شديد.

محامي يشرح الموقف القانوني لوالد أطفال الخصوص

يقول المحامي حازم محمد في حديثه لـ«الوطن» إن النيابة العامة استخدمت الرأفة بحال والد أطفال الخصوص ولم تنسب إليه الإهمال بعدما لمست الظرف الإنساني للأسرة واكتفت بأخذ تعهد قانوني على والد الأطفال بحسن الرعاية والمعاملة وفي حالة تكرار تغيب الأطفال فأن النيابة العامة من حقها اتخاذ قرارًا بإيداع الأطفال في دار عاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.